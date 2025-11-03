Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Halloween Versi Bikers: IPONE dan Komunitas Gelar Riding Merinding 2025

Senin, 03 November 2025 – 17:50 WIB
Halloween Versi Bikers: IPONE dan Komunitas Gelar Riding Merinding 2025 - JPNN.COM
Acara Riding Merinding 2025, IPONE dan komunitas motor di Bandung. Foto: ipone

jpnn.com, JAKARTA - Bandung diguncang deru mesin motor bercampur tawa dan teriakan "seram-seruan" para biker yang ikut Riding Merinding 2025.

Acara tahunan yang dihelat komunitas Bujang Rimba jadi perayaan khas Halloween versi biker — lengkap dengan kostum menyeramkan, musik bising, dan adrenalin di jalanan Kota Kembang.

Tahun ini terasa lebih spesial. IPONE, merek pelumas asal Prancis ikut menyalakan semangat “horor di jalanan” lewat dukungannya yang penuh warna.

Baca Juga:

“Riding Merinding bukan cuma tentang horor, tetapi juga kebersamaan dan ekspresi diri. Itu sejalan dengan semangat kami, #LebihBerani,” ujar perwakilan IPONE Indonesia Kahfi melalui keterangannya, Senin (3/11).

Halloween Versi Bikers: IPONE dan Komunitas Gelar Riding Merinding 2025

Sudah empat tahun berjalan, Riding Merinding tak sekadar jadi ajang pamer kostum atau motor kustom.

Baca Juga:

Di sini, mesin dan imajinasi berpadu: ada freestyle show, live music, sampai kegiatan baru seperti Running Merinding dan Cycling Merinding yang dibalut nuansa Halloween.

IPONE tak datang dengan wajah serius. Mereka hadir sebagai teman seperjalanan.

Bandung diguncang deru mesin motor bercampur tawa dan teriakan "seram-seruan" para biker yang ikut Riding Merinding 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IPONE  Riding Merinding 2025 IPONE  Halloween  Komunitas motor 
BERITA IPONE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp