Halloween Versi Bikers: IPONE dan Komunitas Gelar Riding Merinding 2025

Senin, 03 November 2025 – 17:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bandung diguncang deru mesin motor bercampur tawa dan teriakan "seram-seruan" para biker yang ikut Riding Merinding 2025.

Acara tahunan yang dihelat komunitas Bujang Rimba jadi perayaan khas Halloween versi biker — lengkap dengan kostum menyeramkan, musik bising, dan adrenalin di jalanan Kota Kembang.

Tahun ini terasa lebih spesial. IPONE, merek pelumas asal Prancis ikut menyalakan semangat “horor di jalanan” lewat dukungannya yang penuh warna.

“Riding Merinding bukan cuma tentang horor, tetapi juga kebersamaan dan ekspresi diri. Itu sejalan dengan semangat kami, #LebihBerani,” ujar perwakilan IPONE Indonesia Kahfi melalui keterangannya, Senin (3/11).

Sudah empat tahun berjalan, Riding Merinding tak sekadar jadi ajang pamer kostum atau motor kustom.

Di sini, mesin dan imajinasi berpadu: ada freestyle show, live music, sampai kegiatan baru seperti Running Merinding dan Cycling Merinding yang dibalut nuansa Halloween.

IPONE tak datang dengan wajah serius. Mereka hadir sebagai teman seperjalanan.