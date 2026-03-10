Halodoc Bagikan Tips Merayakan Idulfitri dengan Nyaman dan Seimbang, Simak

jpnn.com, JAKARTA - Halodoc menghadirkan acara Halodoc Talks Episode 2 yang kali membahas tips menjaga keseimbangan fungsi tubuh di masa transisi menjelang hingga setelah perayaan Idulfitri.

Dalam penyelenggaraan acara tersebut, Halodoc berkolaborasi dengan Apical, perusahaan pengolah minyak nabati.

Dalam kesempatan tersebut, Halodoc juga membahas kembali laporan terbaru mereka, yakni Indonesia Health Insights Q1 2026 bertajuk 'Menjembatani Kesiapan dan Tantangan Kesehatan Selama Ramadan hingga Perayaan Idulfitri'.

Laporan tersebut mengungkapkan fakta menarik mengenai dinamika kesehatan masyarakat yang tidak hanya terbatas pada fisik, tetapi juga mental.

Data Halodoc menunjukkan adanya gangguan kecemasan yang meningkat bertahap hingga mencapai puncaknya di minggu ketiga Ramadan sebanyak 27 persen.

Baca Juga: Perdays dan Halodoc Kembangkan Suplemen Zat Besi untuk Perempuan Indonesia

Gangguan tidur menjadi gejala yang paling sering muncul, diikuti keluhan jantung berdebar dan sesak dada, yang sering kali berkaitan dengan persiapan mudik dan dinamika sosial menjelang hari raya.

Kondisi psikis ini ternyata berkorelasi dengan ketahanan fisik masyarakat.