JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Halodoc Bagikan Tips Merayakan Idulfitri dengan Nyaman dan Seimbang, Simak

Selasa, 10 Maret 2026 – 22:57 WIB
Halodoc Bagikan Tips Merayakan Idulfitri dengan Nyaman dan Seimbang, Simak
Fibriyani Elastria, dr. Waluyo Dwi Cahyono, Sp.PD, dan Farhana June Jamil pada Halodoc Talks : Transitioning Safely Managing Ramadan Health Risks During Eid Festivities. Foto: Dokumentasi Halodoc

jpnn.com, JAKARTA - Halodoc menghadirkan acara Halodoc Talks Episode 2 yang kali membahas tips menjaga keseimbangan fungsi tubuh di masa transisi menjelang hingga setelah perayaan Idulfitri.

Dalam penyelenggaraan acara tersebut, Halodoc berkolaborasi dengan Apical, perusahaan pengolah minyak nabati.

Dalam kesempatan tersebut, Halodoc juga membahas kembali laporan terbaru mereka, yakni Indonesia Health Insights Q1 2026 bertajuk 'Menjembatani Kesiapan dan Tantangan Kesehatan Selama Ramadan hingga Perayaan Idulfitri'.





Laporan tersebut mengungkapkan fakta menarik mengenai dinamika kesehatan masyarakat yang tidak hanya terbatas pada fisik, tetapi juga mental.

Data Halodoc menunjukkan adanya gangguan kecemasan yang meningkat bertahap hingga mencapai puncaknya di minggu ketiga Ramadan sebanyak 27 persen.



Gangguan tidur menjadi gejala yang paling sering muncul, diikuti keluhan jantung berdebar dan sesak dada, yang sering kali berkaitan dengan persiapan mudik dan dinamika sosial menjelang hari raya.

Kondisi psikis ini ternyata berkorelasi dengan ketahanan fisik masyarakat.

Halodoc menyelenggarakan Halodoc Talks Episode 2 yang tips menjaga keseimbangan fungsi tubuh di masa transisi menjelang hingga setelah perayaan Idulfitri

