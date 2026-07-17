Halodoc for Business Hadirkan Solusi Kesehatan Karyawan yang Terintegrasi

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah tekanan inflasi medis yang diproyeksikan mencapai 15,1% di Indonesia pada 2026, peringkat kelima di Asia Pasifik, di atas rata-rata global 14%.

Perusahaan-perusahaan Indonesia menghadapi tantangan yang makin nyata menjaga produktivitas tenaga kerja tanpa membiarkan biaya kesehatan tidak terkendali.

Chief Marketing Officer Halodoc Fibriyani Elastria mengatakan saat ini banyak perusahaan Indonesia masih mengelola kesehatan karyawan secara reaktif, tanpa data yang memadai untuk memahami di mana risiko sesungguhnya berada.

Melihat kondisi itu, Halodoc for Business merilis Indonesia Employee Health & Benefit Insights 2026 sebagai laporan berbasis data mengenai lanskap perilaku dan biaya kesehatan tenaga kerja Indonesia pada 2026.

Laporan tersebut bersumber dari lebih dari 1 juta transaksi layanan kesehatan dan lebih dari 3.000 diagnosis ICD-10 yang tercatat dalam ekosistem Halodoc for Business sepanjang kuartal pertama 2026, mencakup lebih dari 30 sektor industri.

"Aset paling berharga sebuah perusahaan adalah sumber daya manusianya. Indonesia Health Benefit Insights Report 2026 hadir untuk mengubah itu,” ujar Fibriyani.

Laporan ini bukan hanya tentang angka kesehatan, ini adalah cermin untuk melihat profil kesehatan tenaga kerjanya secara nyata, dan dasar untuk merancang strategi yang benar-benar tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan.

“Laporan ini juga menegaskan bahwa hambatan terbesar terhadap kesehatan karyawan di Indonesia bukan soal kesadaran, melainkan soal akses,” kata dia.