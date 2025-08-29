Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Halte Transjakarta Senen Toyota Rangga Dibakar Massa

Jumat, 29 Agustus 2025 – 22:39 WIB
Halte Transjakarta Senen Toyota Rangga Dibakar Massa - JPNN.COM
Pengunjuk rasa membawa bendera Merah Putih saat aksi di depan Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (29/8/2025). Aksi yang diikuti oleh mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat tersebut digelar untuk menuntut keadilan atas kematian pengemudi ojek daring Affan Kurniawan yang terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob pada Kamis (28/8) malam. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

jpnn.com, JAKARTA - Halte Transjakarta Senen Toyota Rangga dibakar massa pengunjuk rasa, Jumat malam.

“Betul, sebagian sisi Halte Senen Toyota Rangga dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Ayu Wardhani di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan sebelumnya juga terjadi aksi vandalisme dan perusakan fasilitas halte pada beberapa halte Transjakarta.

Baca Juga:

Ayu mengatakan pihaknya sangat menyayangkan adanya aksi perusakan fasilitas publik. 

Dia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas publik, agar manfaatnya bisa terus digunakan oleh banyak orang.

Saat ditanyai terkait jumlah halte Transjakarta yang dibakar massa, Ayu mengatakan saat ini pihaknya sedang memastikan hal tersebut.

Baca Juga:

“Karena CCTV sudah mati. Tim kami di lapangan tertahan saat akan mendekat ke lokasi,” kata Ayu.

Selain halte bus Senen Toyota Rangga, massa juga membakar Halte Transjakarta Polda Metro Jaya dalam unjuk rasa di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan sekitar pukul 21.00 WIB.

Massa bakar Halte Transjakarta Senen Toyota Rangga. Aksi unjuk rasa masih terjadi hingga malam ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Transjakarta  halte transjakarta  demo ojol  Ojol Affan Kurniawan  kematian Affan Kurniawan 
BERITA TRANSJAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp