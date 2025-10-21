Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Hamas Mendesak Israel Menanggung Biaya Rekonstruksi Jalur Gaza

Selasa, 21 Oktober 2025 – 11:30 WIB
Hamas Mendesak Israel Menanggung Biaya Rekonstruksi Jalur Gaza - JPNN.COM
Ilustrasi kondisi Jalur Gaza setelah berbulan-bulan digempur Israel. /ANTARA/Anadolu/py

jpnn.com - KAIRO - Gerakan perlawanan, Hamas mendesak Israel harus menanggung biaya rekonstruksi Jalur Gaza.

Anggota biro politik Hamas, Mousa Abu Marzouk, mengatakan pihaknya meyakini bahwa Israel yang bertanggung jawab atas kehancuran Jalur Gaza.

“Sehingga mereka harus menanggung biaya rekonstruksi,” kata Abu Marzouk kepada RIA Novosti yang dilaporkan pada Selasa (21/10).

Baca Juga:

Abu Marzouk menyampaikan bahwa Hamas akan bekerja sama dengan seluruh faksi yang ada di Palestina untuk mengembangkan visi nasional yang bersatu.

Dia menegaskan Hamas memiliki pemahaman menyeluruh mengenai tahap berikutnya, tidak hanya di Jalur Gaza, tetapi juga di Tepi Barat.

“Kami akan bekerja dengan semua faksi Palestina untuk mengembangkan visi nasional yang bersatu berdasarkan hak-hak rakyat kami dan konsensus internal,” ujar Abu Marzouk.

Baca Juga:

Delegasi Hamas tiba di ibu kota Mesir, Kairo, pada Minggu (19/10) untuk membahas pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza.

Gerakan tersebut akan membahas perjanjian itu bersama para mediator, faksi Palestina lain, dan kekuatan politik Palestina.

Hamas meyakini bahwa Israel yang bertanggung jawab atas kehancuran Jalur Gaza. Israel harus menanggung biaya rekonstruksi Jalur Gaza.

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jalur Gaza  Hamas  Israel  Palestina  biaya rekonstruksi 
BERITA JALUR GAZA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp