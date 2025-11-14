Hamdalah, Mayoritas Harga Pangan Turun Hari Ini

Jumat, 14 November 2025 – 12:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sebagian besar harga pangan di pasar tradisional seluruh provinsi mengalami penurunan pada hari Jumat (14/11).

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada pukul 09.10 WIB, tren penurunan harga ini didominasi komoditas cabai dan beberapa jenis beras.

Harga cabai, secara umum, menunjukkan penurunan yang signifikan.

Cabai Merah Besar tercatat turun sebesar 6.45% atau Rp3.550, menjadi Rp51.500 per kilogram.

Sementara itu, harga Cabai Merah Keriting berada di angka Rp50.650 per kilogram.

Penurunan harga yang lebih drastis terjadi pada Cabai Rawit.

Cabai Rawit Hijau dijual seharga Rp29.650 per kilogram, mengalami penurunan sebesar 19.32% atau Rp7.100.

Cabai Rawit Merah juga mengalami penurunan sebesar 14.17%, menjadi Rp35.750 per kilogram.