Hamdalah, Muhammad Isa Korban TPPO Asal Aceh di Myanmar Kembali ke Tanah Air

jpnn.com, JAKARTA - Muhammad Isa, 53, korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) asal Aceh Utara akhirnya kembali ke tanah air setelah sebelumnya sempat dievakuasi di KBRI Yangon, Myanmar.

“Alhamdulillah, hari ini Muhammad Isa sudah kembali ke Aceh dan bisa berkumpul dengan keluarga. Saya berterima kasih kepada pihak KBRI Yangon," kata anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, di Banda Aceh, Kamis.

Haji Uma menyampaikan, selama tiga bulan terakhir dirinya intens berkoordinasi dengan KBRI Yangon terkait penyelamatan para korban TPPO asal Indonesia yang dijual ke Myanmar.

Upaya tersebut, akhirnya membuahkan hasil, dan korban asal Aceh bernama Muhammad Isa warga Matang Kuli, Parang IX, Aceh Utara dapat dipulangkan.

Haji Uma menjelaskan, berdasarkan keterangan yang diterima dari Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Yangon, Wahono, situasi di Myanmar saat ini sangat sulit, sehingga proses evakuasi menghadapi banyak kendala.

“Kondisi di Myanmar sedang bergejolak karena perang. Itulah sebabnya sangat sulit bagi KBRI untuk masuk ke wilayah-wilayah tertentu,” ujarnya.

Haji Uma menjelaskan, Muhammad Isa sebelumnya berangkat dari Aceh menuju bandara Kualanamu Sumatera Utara bersama seorang teman dengan tujuan Thailand. Tetapi, setibanya di Kualanamu, rekannya ditahan, sehingga Isa melanjutkan perjalanan sendiri.

Sesampainya di Thailand, ia hidup terkatung-katung selama 15 hari tanpa arah dan tanpa dukungan. Dalam kondisi itu, kemudian bertemu dengan seorang agen asal Burma yang kemudian membawanya ke Myanmar.