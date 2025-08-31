Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Hamdalah, Operasional Pabrik NPK PT PIM Sudah Kembali Normal

Minggu, 31 Agustus 2025 – 03:03 WIB
Hamdalah, Operasional Pabrik NPK PT PIM Sudah Kembali Normal - JPNN.COM
PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), produsen pupuk anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero). Foto dok PIM

jpnn.com, ACEH UTARA - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) memastikan operasional Pabrik NPK telah kembali normal pada, Sabtu 30 Agustus 2025 pukul 01.24 WIB, pascainsiden kebakaran di dinding luar gudang penyimpanan dan transfer tower pada Jumat (29/8).

Api yang terdeteksi pukul 15.05 WIB berhasil dipadamkan pukul 15.59 WIB berkat kesigapan tim pemadam PIM bersama Pemko Lhokseumawe.

Tidak ada korban maupun gangguan distribusi pupuk.

Baca Juga:

Penghentian operasional sementara selama 10 jam dilakukan sebagai langkah pengamanan.

Muhammad Taufiq, Pgs. Sekretaris Perusahaan PT PIM menuturkan kembalinya operasional ini menunjukkan komitmen PIM menjaga keselamatan kerja sekaligus memastikan ketersediaan pupuk NPK untuk wilayah Sumbagut sebagai bagian dari dukungan terhadap Ketahanan Pangan Nasional.

“Keselamatan karyawan dan keamanan fasilitas selalu menjadi prioritas utama kami. Kami bersyukur situasi dapat segera terkendali, sehingga pabrik bisa kembali beroperasi normal dalam waktu singkat,” ujar Muhammad Taufiq.

Baca Juga:

Dengan kesigapan tersebut, PIM menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan operasional, meningkatkan standar keselamatan, dan memastikan layanan terbaik kepada para petani serta mitra usaha di seluruh wilayah pemasaran.(chi/jpnn)

PIM menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan operasional, meningkatkan standar keselamatan, dan memastikan layanan terbaik kepada para petani.

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PT Pupuk Iskandar Muda  Pupuk Iskandar Muda  PIM  Pupuk 
BERITA PT PUPUK ISKANDAR MUDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp