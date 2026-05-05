JPNN.com - Ekonomi - Industri

Hamdalah, Pemerintah Temukan 13 Sumur Minyak Baru

Selasa, 05 Mei 2026 – 06:16 WIB
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan temuan cadangan minyak dan gas baru di wilayah Sumatra Selatan. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - SKK Migas menemukan potensi 13 sumur minyak dan gas bumi (migas) baru di kawasan transmigrasi Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan 13 sumur tersebut memiliki potensi cadangan minyak sebesar 0,96 juta barel atau nyaris 1 juta barel.

“Untuk potensi gasnya itu 11,64 miliar kaki kubik, untuk minyaknya 1 juta barel,” ujar Djoko di Jakarta, Senin (4/5).

Djoko menyampaikan 13 sumur tersebut merupakan sumur baru yang nantinya akan dibor oleh PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS).

Salah satu dari 13 sumur tersebut adalah sumur pengembangan MUT-346 OS HZ dengan target laju produksi sebesar 7,3 juta kaki kubik gas per hari. 

Adapun proyeksi cadangan gas di sumur tersebut sebesar 3,6 miliar kaki kubik gas. 1 juta kaki kubik gas setara dengan 1.000 MMBTU.

Dengan asumsi harga gas USD 7,7 per MMBTU pada 2026–2031 dan nilai tukar dolar terhadap rupiah Rp 17 ribu, diperkirakan nilai cadangan tersebut setara dengan Rp 471 miliar.

Pendapatan kotor dari pengembangan sumur minyak baru diperkirakan sekitar Rp 355 miliar, dan kisaran pendapatan pemerintah berada di angka Rp 87 miliar setelah pajak.

TAGS   sumur minyak baru  sumur minyak  Gas  Geopolitik  cadangan minyak 

