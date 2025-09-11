Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Hamdalah, Perusahaan Rokok Asal Madura Ini Sukses Ekspor Perdana Produknya ke Malaysia

Kamis, 11 September 2025 – 14:50 WIB
Hamdalah, Perusahaan Rokok Asal Madura Ini Sukses Ekspor Perdana Produknya ke Malaysia - JPNN.COM
Bea Cukai Madura turut hadir dalam pelepasan ekspor perdana rokok hasil produksi PT Empat Sekawan Mulia ke Malaysia pada Kamis (4/9). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MADURA - Perusahaan rokok asal Madura, PT Empat Sekawan Mulia berhasil melakukan ekspor perdana rokok hasil produksinya ke pasar Malaysia pada Kamis (4/9).

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura Andru Iedwan Permadi mengungkapkan realisasi ekspor ini turut dikawal pihaknya melalui asistensi intensif sesuai perannya sebagai industrial assistance.

Selain itu, langkah ini menjadi upaya mendorong UMKM di Madura agar mampu bersaing di pasar global dan turut meningkatkan devisa negara.

Baca Juga:

“Kami hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis dunia usaha. Kami siap mewujudkan ekspor yang makin mudah,” kata Andru dalam keterangannya, Kamis (11/9).

Dia meyakini dengan dorongan ekspor, produk lokal dapat menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Tak dapat dimungkiri ekspor ini menjadi bukti nyata rokok Madura memiliki potensi dan mampu bersaing di kancah global.

Baca Juga:

"Semoga ekspor ini berkelanjutan, karena pastinya juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, mulai dari petani tembakau, pengrajin, hingga tenaga kerja di sektor industri," ujarnya. (mrk/jpnn)

Bea Cukai Madura turut hadir dalam pelepasan ekspor perdana rokok hasil produksi PT Empat Sekawan Mulia ke Malaysia pada Kamis (4/9)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ekspor Perdana  perusahaan rokok  Madura  Bea Cukai  Malaysia  UMKM  ekspor 
BERITA EKSPOR PERDANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp