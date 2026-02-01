Hamdalah, Purbaya Bawa Kabar Baik soal IHSG

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan Senin (2/2) bakal keluar dari zona merah.

Purbaya mengaku, IHSG pada Senin besok akan bergerak naik ke level hijau.

“Enggak (kebakaran). Pasti bergerak naiklah,” kata Purbaya dikutip Sabtu (1/2).

Menurut dia, kekhawatiran pasar beberapa waktu terakhir disebabkan oleh dinamika manajemen bursa yang menimbulkan ketidakpastian, terlebih usai Iman Rachman mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Namun, kata Purbaya, BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki sistem tata kelola yang dirancang agar proses pergantian pejabat dapat dilakukan secara efisien, sehingga tidak ada gangguan pada manajemen dan operasional bursa.

“Kalau sudah begitu, mereka (pasar) akan melihat fundamentalnya, kan. Fundamental ekonominya bagus. Saya perbaiki terus dan akan membaik terus ke depan. Tahun ini mungkin ekonominya bisa saya dorong mendekati 6 persen,” ujar Menkeu.

Purbaya meyakini IHSG masih memiliki ruang penguatan yang besar, sebagaimana siklus bisnis yang bisa berputar naik ke titik tertinggi setelah menyentuh titik terendah.

Meski peluang koreksi tetap terbuka, Bendahara Negara itu meyangsikan IHSG bakal bergerak melemah ke depan.