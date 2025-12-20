Hamdalah, Stok & Distribusi BBM di Banda Aceh Berangsur Pulih

jpnn.com, BANDA ACEH - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memantau stok dan distribusi BBM di Banda Aceh.

Pemantauan dilakukan untuk menjaga layanan energi tetap berjalan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terdampak.

Hingga berita ini tayang, ketersediaan Pertalite, Pertamax, dan Solar di tingkat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat.

Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho menyampaikan upaya pengawalan distribusi terus dilakukan, terutama untuk menjangkau daerah-daerah yang terdampak banjir dan sempat mengalami hambatan akses.

Koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting agar penyaluran energi dapat kembali berjalan optimal.

“Kami pastikan Pemerintah Pusat hadir bersinergi dengan Pemerintah Aceh bahu membahu untuk terus mendistribusikan energi, khususnya untuk daerah-daerah terdampak bencana yang saat ini masih terisolir. Kami yakin dalam beberapa hari ke depan distribusi energi khusunya BBM dan LPG (Liqufied Petroleum Gas) akan kembali normal sesuai arahan presiden RI dan Menteri ESDM,” ujarnya, Kamis (18/12).

Fathul menyampaikan sinergi bersama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Penugasan berjalan dengan baik guna menjaga kelangsungan layanan energi di Aceh.

Koordinasi tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap upaya pemulihan pascabanjir.