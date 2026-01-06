Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Hamil Anak Kedua, Via Vallen: Sebentar Lagi Mas Agham Punya Adik

Selasa, 06 Januari 2026 – 05:55 WIB
Hamil Anak Kedua, Via Vallen: Sebentar Lagi Mas Agham Punya Adik
Via Vallen. Foto: Instagram/viavallen

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Via Vallen tengah hamil anak kedua dari pernikahan dengan Chevra Yolandi.

Kabar tersebut diungkapkan pertama kali melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Via Vallen mengunggah foto baby dump di tengah salju yang berada di kawasan Hokkaido, Jepang.

Biduan asal Sidoarjo itu juga menunjukkan pose bersama Chevra Yolandi dan anaknya, Agham.

"Our family just leveled up. Alhamdulillah," ungkap Via Vallen.

Pelantun Sayang itu mengaku sangat bersyukur atas kehamilan kali ini.

Via Vallen pun tidak sabar menantikan kehadiran anak keduanya tersebut.

Bukan tanpa alasan, dia ingin melihat anak pertamanya, Agham menjadi seorang kakak.

Penyanyi dangdut Via Vallen tengah hamil anak kedua dari pernikahan dengan Chevra Yolandi.

