Hamil Anak Kedua, Zaskia Sungkar Berbagi Cerita

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh pasangan Irwansyah dan Zaskia Sungkar.

Saat ini, Zaskia Sungkar sedang mengandung anak keduanya melalui program bayi tabung (IVF).

"Alhamdulillah. Semoga lancar juga sampai lahiran nanti dan yang pasti untuk dokter Reino atas izin Allah bisa membantu proses ini sampai bisa hamil lagi anak kedua," ujar Zaskia Sungkar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).

Perempuan 34 tahun itu lantas menceritakan perjalanan program bayi tabung yang dijalaninya.

Dia bersyukur program bayi tabung yang dilakukannya tersebut berjalan dengan lancar.

"Jadi, aku tuh programnya mulai di tahun lalu, tapi baru embrio transfernya tuh di tahun ini. Ya, alhamdulillah Allah izinin bisa berhasil lagi. Alhamdulillah," ucap Zaskia Sungkar.

Irwansyah mengatakan, dirinya memang sudah ingin memiliki anak kedua sejak tahun lalu.

"Jadi, minta sama Zaskia, akhirnya dia mau. Terus, kami mulai ngobrol lagi sama pihak Morula dan Dokter Reino. Ya sudah bisa kok, bla bla. Kami cek dulu ya, begitu. Terus, akhirnya kami putusin untuk program lagi dan itu pas itu lama, jedanya. Hampir setahun. Hampir setahun ya? Jadi pengambilan telur," tutur Irwansyah.