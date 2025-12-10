Hamil Anak Ketiga, Lesti Kejora Ungkap Kondisi Terkini

Rabu, 10 Desember 2025 – 14:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Lesti Kejora mengungkap kondisi terkini dirinya yang tengah hamil anak ketiga.

Bukannya banyak istirahat, dia mengaku lebih merasa berenergi pada kehamilan kali ini.

"Morning person, maunya ke sana ke mari, maunya berkegiatan," kata Lesti Kejora dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Istri Rizky Billar itu bahkan tetap ingin bepergian keluar rumah meski sedang libur.

Menurut Lesti Kejora, hal tersebut kemungkinan merupakan efek dari hamil anak ketiga.

"Harus ada kegiatan," jelas perempuan berusia 26 tahun itu.

Lesti Kejora kemudian mengungkap usia kehamilannya saat ini.

Dia mengatakan kandungannya kini telah memasuki usia 7 bulan.