Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Hamish Daud Akhirnya Buka Suara soal Isu Selingkuh, Begini Katanya

Kamis, 06 November 2025 – 16:51 WIB
Hamish Daud Akhirnya Buka Suara soal Isu Selingkuh, Begini Katanya - JPNN.COM
Hamish Daud saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (6/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktor Hamish Daud akhirnya buka suara mengenai isu yang mewarnai perpisahannya dengan istrinya, Raisa.

Diketahui, Raisa menggugat cerai Hamish Daud ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Namun, seiring dengan gugatan cerai itu didaftarkan, berbagai isu miring pun mewarnai kabar perceraian tersebut.

Baca Juga:

Hamish Daud diduga berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Sabrina Alatas.

Ditanyai perihal isu tersebut, dia lantas membantahnya.

"Itu teman saya sudah sepuluh tahun dan itu keluarganya itu baik banget. Bapaknya itu baik banget, ibunya, adik kakaknya, jadi, kayak ini enggak pantas mereka tuh kena sorotan karena itu mereka tuh cuma teman saja," ujar Hamish Daud di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (6/11).

Baca Juga:

Aktor 45 tahun itu menyadari gosip perselingkuhan tersebut bermula dari gambar arsitektur rumah di platform Pinterest.

Dia mengatakan bahwa dirinya hanya dimintai bantuan untuk memberikan masukan dalam bidang kreatif terkait rumah itu.

Aktor Hamish Daud akhirnya buka suara mengenai isu yang mewarnai perpisahannya dengan istrinya, Raisa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hamish Daud  isu selingkuh  Raisa  Digugat cerai 
BERITA HAMISH DAUD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp