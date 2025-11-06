Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Hamish Daud Datangi Polres Metro Jakarta Selatan, Kenapa?

Kamis, 06 November 2025 – 16:36 WIB
Hamish Daud Datangi Polres Metro Jakarta Selatan, Kenapa?
Aktor Hamish Daud di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (6/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktor Hamish Daud mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (6/11) siang.

Tak sendirian, suami penyanyi Raisa Andriana itu didampingi oleh kuasa hukumnya, Sandy Arifin.

Hamish Daud tampak memakai kemeja lengan panjang berwarna cokelat muda.

Kehadiran aktor tersebut di Polres Metro Jakarta Selatan hari ini, terkait laporannya atas dugaan pencemaran nama baik.

Sandy Arifin mengatakan kehadiran mereka guna mengecek perkembangan laporan tersebut.

"Terkait agenda ini masih yang kemarin, mau menginformasikan perkembangan juga terkait laporan yang sebelumnya. Sudah sampai prosesnya dan bukti yang mau kami lengkapi," ujar Sandy Arifin di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis.

Akan tetapi, dia belum berkomentar lebih lanjut mengenai hal tersebut.

"Nanti habis ini kami memberikan keterangan lebih lanjut," ucap Sandy Arifin.

Aktor Hamish Daud didampingi oleh tim kuasa hukumnya, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (6/11) siang.

