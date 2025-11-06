Close Banner Apps JPNN.com
Hamish Daud Tegaskan Pisah Baik-Baik dengan Raisa

Kamis, 06 November 2025 – 18:43 WIB
Hamish Daud Tegaskan Pisah Baik-Baik dengan Raisa
Hamish Daud (kanan) di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (6/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Hamish Daud buka suara soal perceraiannya dengan Raisa Andriana.

Pria 45 tahun itu mengatakan bahwa mereka bercerai secara baik-baik dan berupaya melakukan co-parenting sebaik mungkin untuk putri semata wayangnya, Zalina.

"Yaya itu best friend saya. Kami pisah baik-baik dan kami lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting," ujar Hamish Daud di Polres Metro Jakarta Selatah, Kamis (6/11).

Pemain film Trinity, The Nekad Traveler itu mengaku bahwa komunikasinya dengan Raisa juga masih terjalin dengan baik.

Baginya, Raisa bukan sekadar seorang pasangan, tetapi juga sahabat baiknya.

Sebagai orang tua, dia pun bakal bertanggungjawab sebaik-baiknya untuk putri sematawayangnya.

"Saya berkomunikasi sama dia tuh setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap malam. Jadi, kami tanggung jawab, kami memang untuk urus anak kami dan kami best friend dan kami enggak ada hubungan yang, kami kompak banget," ucap Hamish Daud.

Oleh karena itu, dia berharap kabar perceraiannya dengan Raisa tak diwarnai oleh isu miring atau bernada negatif.

Hamish Daud mengatakan bahwa mereka bercerai secara baik-baik dan berupaya melakukan co-parenting untuk sang buah hati.

