Hammersonic 2026 Digelar Akhir Pekan Ini, Berikut Line-up yang Siap Tampil

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik keras, Hammersonic Festival 2026 akan segera digelar di NICE PIK 2, Jakarta pada akhir pekan ini, tepatnya 2-3 Mei 2026.

Puluhan band cadas internasional dan nasional siap membuat ingar bingar dalam festival yang dipromotori Ravel Entertainment tersebut.

Band mancanegara yang dipastikan tampil di Hammersonic 2026 yakni Agnostic Front, Eyehategod, Parkway Drive, Dashborad Confessional, Counterparts, Memphis May Fire, Of Mine and Men, Jinjer, dan Senses Fail.

Selanjutnya juga ada nama The Red Jumpsuit Apparatus, Bless The Fall, Malevolence, Knuclke Puck, Hawthrone Heights, Speed, Askylit Drive, Lastelle, Crystal Lake, Lich King, Obscura, Ellegarden, serta EMNW.

Deretan band nasional yang bakal menggebrak Hammersonic 2026 yakni Deadsquad, Burgerkill, Strangers, Dreamer, Pee Wee Gaskins, Gledeg, Fraud, Straight Answer, Tenholes, Cloath serta Sekumpulan Orang Gila (Malaysia), Nocturnal Nihil (Taiwan), dan Typecast (Filipina).

Beberapa waktu lalu, promotor Ravel Entertainment telah mengumumkan kabar terbaru terkait penyesuaian penyelenggaraan Hammersonic 2026 di NICE PIK 2, Jakarta pada 2-3 Mei 2026.

Kali ini, promotor menyampaikan bahwa keputusan yang diambil merupakan upaya untuk menjaga keberlangsungan Hammersonic 2026 serta memastikan bahwa para penggemar yang benar-benar ingin hadir tetap dapat menikmati festival musik keras tersebut.

Hammersonic 2026 menyediakan opsi refund tiket bagi calon penonton yang memutuskan untuk tidak hadir. Selain itu, promotor juga memberi opsi bagi yang ingin tetap hadir dalam Hammersonic tahun ini.