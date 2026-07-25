HAN 2026, Morinaga Ajak Orang Tua Dukung Potensi Anak Tanpa Tuntutan Sempurna

jpnn.com, JAKARTA - Sejalan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang mengusung tema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan," Morinaga sebagai bagian dari Kalbe Nutritionals mengajak orang tua melihat kembali makna membangun masa depan anak.

Brand Group Manager Morinaga Gregorius Daru mengatakan setiap tahunnya, Morinaga menjadikan Hari Anak Nasional sebagai momentum untuk merayakan potensi seluruh anak Indonesia.

Morinaga mengajak orang tua memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertumbuh, belajar, dan berkembang sesuai keunikan yang dimilikinya, bukan menuntut mereka menjadi sempurna

“Kami percaya setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung mereka menjadi dirinya sendiri,” ujar Gregorius.

Mengusung pesan "Children Aren't Meant to Be Perfect. They're Meant to Be Children," Morinaga menghadirkan Dunia Generasi Platinum: Door of Future – Advance Intelligence Lab pada 25–26 Juli 2026 di The Dome, Senayan Park, Jakarta.

Melalui pengalaman interaktif ini, Morinaga mengajak keluarga Indonesia merayakan proses tumbuh kembang Si Kecil dengan memberikan ruang untuk mengeksplorasi beragam kecerdasan, minat, dan potensi mereka sejak dini.

Gregorius menilai anak tidak perlu menjadi sempurna, tetapi mereka membutuhkan kesempatan untuk mencoba, bereksplorasi, dan menemukan potensi terbaiknya.

“Melalui Dunia Generasi Platinum: Door of Future – Advance Intelligence Lab, kami ingin menghadirkan pengalaman yang membantu orang tua melihat bahwa setiap anak memiliki cara unik untuk berkembang,” kata Gregorius.