Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Han Yue Berpeluang Pertahankan Gelar Juara Hong Kong Open, Lawan Berat Menanti

Sabtu, 13 September 2025 – 19:00 WIB
Han Yue Berpeluang Pertahankan Gelar Juara Hong Kong Open, Lawan Berat Menanti - JPNN.COM
Tunggal putri China, Han Yue saat berlaga pada ajang Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Foto: Dokumentasi Yonex Sunrise

jpnn.com, KOWLOON - Pebulu tangkis China, Han Yue berpeluang mempertahankan gelar juara turnamen Hong Kong Open 2025.

Tunggal putri kelahiran 18 November 1999 itu melangkah ke partai puncak turnamen BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Taiwan, Lin Hsiang Ti dengan skor 14-21, 21-19, 21-19 di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Sabtu (13/9).

Kemenangan ini membuat pemain asal Fujian tersebut akan menantang rekan satu negaranya, Wang Zhi Yi.

Baca Juga:

Tunggal putri ranking dua dunia itu menyusul Han Yu setelah mengalahkan pebulu tangkis Kanada, Michelle Li dengan skor 21-16, 22-20.

Han Yue diprediksi tidak mudah mempertahankan gelar juara setelah dari rekor pertemuan tercatat telah kalah 10 kali dari 13 laga dari atas tunggal putri kelahiran 29 April 2000 tersebut.

Dewi Fortuna agak jauh dari Han Yue mengingat di perjumpaan terakhir pada final China Open 2025 kalah dari Wang Zhi Yi dengan skor 8-21, 13-21.

Baca Juga:

Menarik ditunggu pertemuan ke-14 antara Han Yue melawan Wang Zhi Yi di partai final Hong Kong Open 2025.

Tunggal putri rangking tiga dunia itu tercatat menjadi juara bertahan Hong Kong Open setelah pada edisi 2024 mengalahkan wakil Indonesia, Putri Kusuma Wardani dengan skor 21-18, 21-7.

Tunggal putri China, Han Yue berpeluang mempertahankan gelar juara turnamen Hong Kong Open setelah melangkah ke final, Sabtu (13/9)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Han Yue  Hong Kong Open  Kejuaraan Bulu Tangkis  Juara Bertahan 
BERITA HAN YUE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp