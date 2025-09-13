Han Yue Berpeluang Pertahankan Gelar Juara Hong Kong Open, Lawan Berat Menanti

Sabtu, 13 September 2025 – 19:00 WIB

jpnn.com, KOWLOON - Pebulu tangkis China, Han Yue berpeluang mempertahankan gelar juara turnamen Hong Kong Open 2025.

Tunggal putri kelahiran 18 November 1999 itu melangkah ke partai puncak turnamen BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Taiwan, Lin Hsiang Ti dengan skor 14-21, 21-19, 21-19 di Hong Kong Coliseum, Kowloon, Sabtu (13/9).

Kemenangan ini membuat pemain asal Fujian tersebut akan menantang rekan satu negaranya, Wang Zhi Yi.

Tunggal putri ranking dua dunia itu menyusul Han Yu setelah mengalahkan pebulu tangkis Kanada, Michelle Li dengan skor 21-16, 22-20.

Han Yue diprediksi tidak mudah mempertahankan gelar juara setelah dari rekor pertemuan tercatat telah kalah 10 kali dari 13 laga dari atas tunggal putri kelahiran 29 April 2000 tersebut.

Dewi Fortuna agak jauh dari Han Yue mengingat di perjumpaan terakhir pada final China Open 2025 kalah dari Wang Zhi Yi dengan skor 8-21, 13-21.

Menarik ditunggu pertemuan ke-14 antara Han Yue melawan Wang Zhi Yi di partai final Hong Kong Open 2025.

Tunggal putri rangking tiga dunia itu tercatat menjadi juara bertahan Hong Kong Open setelah pada edisi 2024 mengalahkan wakil Indonesia, Putri Kusuma Wardani dengan skor 21-18, 21-7.