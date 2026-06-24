Hana Saraswati Kenang Keseruan Beradu Akting dengan Gary Iskak di Film Lastri

Rabu, 24 Juni 2026 – 14:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktris Hana Saraswati beradu akting dengan mendiang Gary Iskak dalam film Lastri: Arwah Kembang Desa.

Dalam film tersebut, Hana Saraswati berperan sebagai Lastri, sedangkan Gary Iskak memerankan karakter Turenggo.

Dia lantas mengenang sosok Gary Iskak yang penuh dedikasi dan keceriaan selama di lokasi syuting.

Hana Saraswati mengatakan aktor 51 tahun tersebut sebagai sosok yang berjiwa muda dan selalu riang.

Menurutnya, Gary Iskak juga tidak pernah mengeluh sakit selama syuting film tersebut.

"Mas Gery itu jiwanya muda banget begitu. Dia happy-go-lucky orangnya. Dalam kondisi yang lagi sakit kayak begitu, dia tetap bisa haha-hihi haha-hihi gitu, ya," ujar Hana Saraswati di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (23/6).

Dia juga mengenang momen saat syuting bersama mendiang Gary Iskak.

Dia mengatakan bahwa Gary Iskak kerap mengajaknya dan pemain lain untuk nongkrong seusai menjalani syuting.