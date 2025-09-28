Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Hancurkan Lemak Perut dengan Mengonsumsi 3 Minuman Ini

Minggu, 28 September 2025 – 08:06 WIB
Air kelapa. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI tubuh langsing dan sehat merupakan impian setiap wanita.

Tidak hanya memperhatikan kecantikan wajah, akan tetapi tubuh ideal adalah mimpi bagi banyak wanita.

Saat menggunakan baju yang cukup ketat tentunya akan ada bagian yang timbul bila memiliki timbunan lemak, khususnya pada bagian perut.

Nah, ada beberapa minuman yang bisa mengatasi lemak perut, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Air lemon

Air Lemon adalah salah satu minuman yang tokcer mempercepat dalam menghempas timbunan lemak perut.

2. Teh pappermint

Banyak orang memilih mengonsumsi teh sebagai penganti kopi, pasalnya dengan meminum teh khususnya pappermint juga bisa melancarkan pencernaan.

Tak hanya itu saja, dengan mengonsumsi teh pappermint bisa mengurangi rasa kembung dan kram perut.

3. Air kelapa

Selain air lemon, minuman yang bisa kamu konsumsi adalah air kelapa.

Ada beberapa jenis minuman yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menghilangkan lemak perut dan salah satunya teh peppermint.

