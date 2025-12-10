Hancurkan Timnas Indonesia, Filipina Percaya Diri Raih Emas di SEA Games 2025

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Filipina mulai berani memasang target tinggi di SEA Games 2025. Seusai menumbangkan Timnas Indonesia U-23 dengan skor 1-0 pada laga Grup C di Stadion 700th Anniversary, Senin (8/12), The Azkals Muda kini membidik medali.

Kemenangan itu langsung mengantar Filipina ke semifinal. Momen ini menjadi sangat bersejarah karena mereka terakhir kali mencapai semifinal SEA Games 34 tahun lalu, tepatnya pada edisi 1991.

Presiden Federasi Sepak Bola Filipina (PFF), John Anthony Gutierrez, memberikan apresiasi penuh atas kerja keras tim asuhan Garrath McPherson.

“Kamis merayakan kemenangan dan mengukuhkan sejarah. Semua ini merupakan upaya kolektif, bukan hanya para pemain, staf, dan manajemen saat ini, tetapi juga semua yang telah berkontribusi untuk sepak bola Filipina dari masa ke masa,” ujar Gutierrez.

Namun euforia tersebut tidak membuat Gutierrez cepat puas. Ia menegaskan Filipina masih punya ambisi besar. “Perjalanan ini masih jauh dari selesai. Kita harus mengincar medali,” tegasnya.

Filipina memang belum pernah meraih medali sepak bola putra SEA Games. Pada semifinal 1991, mereka gagal merebut perunggu setelah kalah 0-2 dari Singapura. Kini kesempatan baru terbuka lebar.

Sebagai juara Grup C, Filipina tinggal menunggu lawan dari juara Grup B atau A di semifinal SEA Games 2025. Ambisi sejarah baru pun sedang mereka kejar.(dkk/jpnn)