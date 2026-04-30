Hangat Tapi Liar, Ruzan & Vita Gelar Tur Keliling Jakarta

Kamis, 30 April 2026 – 15:15 WIB
Ruzan & Vita, pasangan musisi berbasis di Yogyakarta. Foto: Dok. Ruzan & Vita

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan musisi, Ruzan & Vita merilis album Pesta Rock n Roll (20th Anniversary of Love and Happiness) pada tahun lalu.

Album tersebut menjadi sebuah rilisan yang lahir dari kisah personal yaitu hadiah untuk pernikahan, sehingga setiap lagu punya kedalaman emosi yang relevan dengan para pendengarnya.

Musisi yang berdomisili di Yogyakarta itu banyak menyuarakan narasi tentang cinta, perjalanan, dan kedewasaan yang dibungkus dalam semangat rock n roll.

Komposisi vokal pop dan jazz dari Vita dengan permainan gitar Ruzan yang lebih blues dengan nuansa vibe 2000-an, sukses mengemas blues menjadi lebih mudah didengarkan oleh masyarakat awam.

Gaung debut album yang menjadi medium perayaan 20 tahun asmara itu mendapatkan antusiasme yang cukup tinggi, dilihat dari masuknya tawaran panggung yang membanjir mulai gigs, festival, radio visit, dan promo tour ke beberapa kota.

Merespons momen tersebut, muncul ide Ruzan & Vita untuk membuat sebuah tur ke kota lain secara masif hingga terpilih kota Jakarta.

"Kami anggap kota ini jadi salah satu pusat ekosistem musik dan budaya di Indonesia, dengan audiens yang sangat beragam dan terbuka terhadap berbagai eksplorasi music lah," ungkap Ruzan.

"Kota ini memiliki sejarah kuat dalam kancah gigs dan komunitas musik independen, yang sejalan dengan semangat Pesta Rock n Roll sebagai karya yang intim namun tetap energik," sambungnya.

Tur yang diberi judul 'Pesta Rock n Roll Jakarta Tour' itu diproyeksikan sebagai perayaan album Pesta Rock n Roll dari Ruzan & Vita.

