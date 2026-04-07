Travel - Kuliner

Hangatkan Kebersamaan, Steamboat Delight Hadir di 7th Sky Lounge Vasaka Hotel Jakarta

Selasa, 07 April 2026 – 16:29 WIB
Steamboat Delight tersedia setiap hari, mulai pukul 10.00 WIB – 22.00 WIB di 7th Sky Lounge Vasaka Hotel Jakarta. Foto: Dokumentasi Vasaka Hotel Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Vasaka Hotel Jakarta dengan bahagia memperkenalkan pengalaman kuliner terbaru bagi para pencinta hidangan hangat dan berkuah.

Bertajuk "Steamboat Delight", menu spesial ini hadir untuk menemani suasana santai Anda langsung dari 7th Sky Lounge, area rooftop ikonik kami di lantai 7.

Baca Juga:

Sambil menikmati gemerlap lampu kota Jakarta Timur yang memukau, Anda bisa merasakan atmosfer sempurna untuk berkumpul bersama keluarga, teman, maupun kolega.

Steamboat delight tersedia dalam berbagai pilihan paket dengan harga yang dimulai Rp 99.000 nett/orang,

Anda dapat menikmati banyaknya pilihan bahan-bahan segar berkualitas mulai dari aneka seafood : udang segar, cumi, juga irisan ikan.

Baca Juga:

Selain itu, ada irisan ayam, dan pilihan daging sapi premium yang lembut, serta dilengkapi dengan aneka frozen food berbagai jenis bakso ikan, crab stick, chikuwa, assorted mushroom serta sayur-sayuran hijau yang menyegarkan dengan pilihan kuah mulai dari kuah ayam bening yang menenangkan sampai kuah tom yam pedas yang menjadi favorit tamu-tamu.

Assistant Marcom Manager Vasaka Hotel Jakarta Sonia Persi  menyampaikan Vasaka Hotel Jakarta selalu ingin memberikan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghangatkan momen kebersamaan.

Steamboat Delight tersedia setiap hari, mulai pukul 10.00 WIB – 22.00 WIB di 7th Sky Lounge Vasaka Hotel Jakarta

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
