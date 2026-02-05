Hangatnya Ramadan: Aquaproof Berbagi Takjil & Berangkatkan Tukang Mudik Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Aquaproof mengadakan CSR bertajuk #HangatnyaRamadan, yang meliputi pembagian takjil di berbagai kota dan memberangkatkan tukang mudik gratis.

“Dalam berbagai momen, Aquaproof hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di bulan Ramadan 2026 ini melalui #HangatnyaRamadan Aquaproof berharap dapat berbagi kebahagiaan dan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, serta mempererat tali silaturahmi antara perusahaan dan lingkungan," ujar Chandra Kurniawan selaku Marketing Manager PT Adhi Cakra Utama Mulia.

"Semoga kegiatan CSR Aquaproof Berbagi Takjil dan Mudik Gratis ini dapat berkembang lebih lanjut dan memberikan kontribusi positif yang nyata, Aquaproof tidak hanya sebagai cat pelapis anti bocor dan anti rembes untuk bangunan, tetapi juga menjadi sahabat yang peduli dalam setiap momen kehidupan,” imbuh Chandra.

Program Aquaproof Berbagi Takjil sudah dilaksanakan beberapa tahun terakhir, dan di tahun ini pelaksanaannya dilakukan lebih meluas yaitu di kota Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Makassar dan Serang.

Mulai 9 Maret 2026 hingga 13 Maret 2026 total hampir 2.000 paket takjil dibagikan menjelang jam buka puasa di depan toko bangunan yang bekerja sama dengan Aquaproof.

Pembagian takjil ditujukan untuk masyarakat yang berada di sekitar toko bangunan dan masyarakat umum yang melintasi area tersebut seperti pengendara dan pejalan kaki yang ingin berbuka puasa tepat waktu.

Aquaproof juga mengadakan Mudik Asik Aquaproof, sebuah program mudik gratis untuk tukang dengan rute keberangkatan dari Jakarta menuju Semarang, Yogyakarta dan Surabaya.

Aquaproof memfasilitasi bus yang nyaman dan aman bagi tukang-tukang bangunan yang loyal terhadap produk-produk Aquaproof dan ingin merayakan IdulFitri di kampung halaman sesuai rute pilihan.