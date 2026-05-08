JPNN.com - Olahraga - Basket

Hangtuah Jakarta Gandeng FIBA, Misi Besar Cetak Generasi Basket Masa Depan

Jumat, 08 Mei 2026 – 21:31 WIB
Tim basket SMP Garuda Cendekia saat mendapatkan bimbingan dari pelatih legendaris Julisa Rastafari pada program Play it Forward di GOR Ciracas, Jakarta, Jumat (8/5). Foto: Dokumentasi Hangtuah Jakarta

jpnn.com - Tim basket Hangtuah Jakarta menjalin kerja sama dengan FIBA untuk mengembangkan pebasket muda melalui program bertajuk Play it Forward.

Kolaborasi ini bertujuan menginspirasi generasi muda untuk meningkatkan pemahaman di bidang olahraga sekaligus menciptakan dampak sosial positif bagi masyarakat Indonesia.

Managing Director Hangtuah Jakarta Kurniawan Santoso mendukung penuh kerja sama tersebut agar ke depannya dapat melahirkan insan basket Indonesia yang tumbuh secara positif.

"Melalui inisiatif ini, kami ingin menghadirkan akses dan kesempatan bagi lebih banyak anak Indonesia untuk tumbuh dengan disiplin, percaya diri, dan memiliki semangat juang," ujar pria yang juga Pendiri Marvin Foundation itu.

Manager Basketball for Good FIBA Indonesia Sarah Nicolina menyambut positif langkah Hangtuah Jakarta dalam mendukung program Play it Forward.

Program tersebut melibatkan 60 siswa tingkat SMP/sederajat dari dua sekolah terpilih, yaitu SMP Garuda Cendekia dan SMP BPK Penabur.

Dalam kegiatan tersebut, pelatih legendaris Julisa Rastafari memberikan pelatihan kepada para peserta.

Para peserta juga akan didampingi dua guru olahraga yang sebelumnya telah mendapat pelatihan dari fasilitator FIBA Indonesia terkait metode latihan yang akan diterapkan.

TAGS   Hangtuah Jakarta  FIBA  Basket  Play it Forward 
