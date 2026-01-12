Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Basket

Hangtuah Jakarta Percaya Diri Menjelang Lawan Dewa United Banten

Senin, 12 Januari 2026 – 22:22 WIB
Pemain asing Hangtuah Jakarta, Vander Blue saat melawan Pacific Caesar Surabaya dalam ajang IBL 2026 di GOR Ciracas, Jakarta, Minggu (11/1). Foto: Dok. IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Hangtuah Jakarta percaya diri menatap pekan kedua IBL 2026 saat bertandang ke markas Dewa United Banten.

Skuad asuhan Wahyu Widayat Jati itu sebelumnya mampu meraih kemenangan melawan Pacific Caesar Surabaya 98-78 di GOR Ciracas, Jakarta, Minggu (11/1).

Pemain Hangtuah Jakarta, Vander Blue menilai kemenangan atas tim kota Pahlawan itu menjadi motivasi jelang menghadapi juara bertahan.

Menurutnya, tim percaya diri lantaran Dewa United masih belum bisa menurunkan Jordan Adams yang masih menjalani pemulihan cedera..

“Tidak begitu penting siapa lawannya, saya pun belum terlalu mengenal semua tim di liga ini. Saya hanya akan fokus pada diri sendiri dan tim serta berusaha menjaga tubuh dalam kondisi terbaik,” ungkap Vander Blue.

Hangtuah Jakarta memulai IBL 2026 dengan kekalahan menyakitkan dengan skor 83-84 melawan Bogor Hornbills.

Hasil serupa juga didapatkan Dewa United seusai takluk di kandang sendiri dari Pelita Jaya 82-98.

Laga Dewa United menghadapi Hangtuah Jakarta bakal seru karena kedua tim punya riwayat panjang pertemuan musim lalu.

Hangtuah Jakarta percaya diri menatap pekan kedua IBL 2026 saat bertandang ke markas Dewa United Banten, Rabu (14/1)

TAGS   IBL 2026  Hangtuah Jakarta  Dewa United Banten  IBL 
