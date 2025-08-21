Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Hangtuah Jakarta Raih Kemenangan Beruntun, Pelita Jaya Membuntuti

Kamis, 21 Agustus 2025 – 02:02 WIB
Hangtuah Jakarta Raih Kemenangan Beruntun, Pelita Jaya Membuntuti - JPNN.COM
Pemain Hangtuah Jakarta, Fisyaiful Amir saat berlaga dalam IBL All Indonesian 2025 di GOR Manahan, Solo, Rabu (20/8). Foto: Dok. IBL Indonesia

jpnn.com, SOLO - Tim basket Hangtuah Jakarta kembali meraih kemenangan di IBL All Indonesian 2025.

Berlaga di GOR Manahan, Solo, Rabu (20/8), skuad asuhan Wahyu Widayat Jati itu menang dengan skor 78-71 atas RANS Simba Bogor.

Fisyaiful Amir menjadi bintang kemenangan Hangtuah Jakarta setelah mencetak 23 angka.

Baca Juga:

Sementara itu, Althof Dwira Satrio sukses memberi tambahan 10 poin.

Dari kubu RANS Simba, Danny Ray tampil dominan dengan raihan 16 angka.

Adapun pemain lainnya yakni Daniel Salamena serta Surliyadin menambahkan masing-masing 15 angka dan 14 poin.

Baca Juga:

Dengan hasil tersebut, Hangtuah Jakarta belum terkalahkan di tiga laga IBL All Indonesian 2025.

Sebelum mengalahkan RANS, semifinalis IBL 2018 tersebut mengatasi perlawanan Kesatria Bengawan Solo (89-58), serta Bali United Basketball (56-51).

Tim basket Hangtuah Jakarta kembali meraih kemenangan di IBL All Indonesian 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hangtuah Jakarta  IBL All Indonesian 2025  Pelita Jaya  Basket 
BERITA HANGTUAH JAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp