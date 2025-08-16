Close Banner Apps JPNN.com
Hangtuah Jakarta Tampil Mengejutkan di IBL All Indonesia Cup 2025

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 22:24 WIB
Hangtuah Jakarta Tampil Mengejutkan di IBL All Indonesia Cup 2025 - JPNN.COM
Pemain Hangtuah Jakarta, Matthew Bryan Maranata saat berlaga pada ajang IBL All Indonesia Cup 2025 di GOR Indoor Manahan, Solo, Sabtu (16/8). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Hangtuah Jakarta mengawali IBL All Indonesia 2025 dengan kemenangan melawan Kesatria Bengawan Solo.

Berlaga di GOR Indoor Manahan, Solo, Sabtu (16/8) skuad asuhan Wahyu Widayat Jati itu menang dengan skor 80-58.

Sepanjang laga tim berjuluk Jagoan Kebayoran Baru tersebut tampil digdaya atas Kesatria Bengawan Solo.

Diftha Pratama dan kolega mampu unggul margin 25 poin di first half dengan skor 47-22.

Setelah jeda permainan semifinalis IBL 2018 tersebut terus tancap gas dengan mencetak 21 poin tambahan di kuarter ketiga untuk unggul 68-41.

Hangtuah Jakarta semakin di atas angin untuk akhirnya menutup laga dengan keunggulan 22 poin, 80-58 atas tim berakronim KBS tersebut.

Pada laga ini Matthew Bryan Maranata tampil apik dengan mengemas 15 poin.

Alumnus Institut Teknologi Harapan Bangsa tersebut mampu mendominasi paint area dengan persentase field goals mencapai 75% (6/8).

Kemenangan Hangtuah Jakarta di IBL All Indonesia Cup 2025 diikuti Satria Muda Bandung, Pelita Jaya dan Tangerang Hawks, Sabtu (16/8)

