Hangtuah Jakarta Terus Menghadirkan Inovasi Menggaet Penggemar Datang ke GOR Ciracas

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Hangtuah Jakarta ingin memberikan pengalaman berbeda kepada penonton di IBL 2026.

Klub basket berjuluk Jagoan Kebayoran Baru tersebut kembali menjalin kerja sama dengan perusahaan infrastruktur digital terintegrasi, Biznet.

Pada edisi IBL 2025 sejatinya kolaborasi tersebut sudah dilakukan sehingga GOR Ciracas menjadi tempat yang nyaman untuk para penonton saat mengakses internet.

Managing Director Hangtuah Jakarta, Musab Mochammad mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya untuk membuat nyaman penonton.

Hal tersebut dilakukan untuk bisa menjaring banyak penggemar menyaksikan langsung Diftha Pratama cum suis berlaga.

“Sejak awal tahun, Biznet telah menjadi bagian penting dari setiap pertandingan kandang kami.”

“Tidak hanya menyediakan infrastruktur digital yang mumpuni, tetapi juga menghadirkan nilai tambah bagi atmosfer pertandingan di arena,” ungkap Musab.

Senior Manager Marketing Biznet, Adrianto Sulistyo menyambut baik kerja sama yang dilakukan Hangtuah Jakarta.