Hangzhou Tarik Kunjungan Wisatawan Indonesia ke Tiongkok

Rabu, 07 Januari 2026 – 19:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selama berabad-abad dikenal sebagai jendela peradaban Tiongkok yang telah eksis selama lebih dari lima milenium, Hangzhou, ibu kota provinsi Zhejiang kini gencar menarik arus kunjungan wisatawan global, termasuk Indonesia.

Hangzhou mengajak menjelajahi pesona kehangatan kota modern, serta sejumlah situs warisan budaya. Upaya tersebut dipimpin oleh Dinas Kebudayaan, Radio, Televisi, dan Pariwisata Hangzhou.

Daya Tarik Hangzhou di Mata Wisatawan Nasional

Tiongkok terus berada di jajaran lima besar destinasi utama bagi wisatawan Indonesia.

Menurut data BPS, lebih dari 300.000 wisatawan nasional telah berkunjung ke Tiongkok pada Semester I-2025, mencakup sekitar 5,6% dari total perjalanan WNI ke luar negeri.

Hangzhou juga aktif mempromosikan pesona daerahnya demi menggaet minat wisatawan nasional hal ini tecermin dari penerbitan Prangko Bersama Indonesia-Tiongkok pada Agustus 2025 dalam rangka 75 tahun hubungan bilateral kedua negara.

Keindahan Danau Beratan, Bali, dan Danau Barat, Hangzhou, tampak menghiasi prangko edisi khusus tersebut.

Pesona Hangzhou terletak pada tiga Situs Warisan Dunia, masing-masing mewakili bab penting dalam sejarah dan kebudayaan Tiongkok.