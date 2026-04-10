Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

Hani Khumaira, Si Euis dalam Semesta Berdendank Mencuri Perhatian

Jumat, 10 April 2026 – 10:04 WIB
Hani Khumaira si pemeran Euis. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Hani Khumaira si pemeran Euis dalam ajang musikal Pasar Dangdoet: Semesta Berdendank di Taman Ismail Marzuki, Sabtu (4/4) mencuri perhatian.

Karakter Euis tak hanya kuat gegara vokal, tetapi juga karena penghayatan yang terasa kena seolah penonton tak sedang menonton akting, melainkan melihat potongan kehidupan nyata di atas panggung.

Di usia yang baru menginjak 17 tahun, Hani si gadis berdarah Minang ini menunjukkan kualitas yang jauh melampaui usianya.

Putri dari Lisda Hendrajoni dan Hendrajoni ini tampak mewarisi darah seni dari sang ibu yang sempat dikenal sebagai penyanyi religi.

Bakat itu bukan muncul tiba-tiba, ia sudah terbukti sejak SMP saat menjuarai lomba menyanyi di Al-Azhar dan kemudian dipercaya menjadi Ketua Vocal Group Rawdha Voice.

Kini, langkahnya makin serius. Selain aktif sebagai mahasiswi di Jakarta, Hani saat ini tergabung dalam Godslave Management dibawah naungan selebritis Atta Halilintar mulai kebanjiran tawaran peran film.

Pada panggung Semesta Berdendank, ia bukan sekadar pendatang baru. Cewek cantik ini tampil seperti bintang utama yang siap bersinar lebih besar.

Di balik penampilannya yang memukau, Hani mengaku ada rasa bangga sekaligus haru bisa berdiri di panggung sebesar Teater Jakarta. Baginya, tampil di Taman Ismail Marzuki bukan hanya soal pertunjukan, tetapi juga sebuah pencapaian dari proses panjang yang dia jalani.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lisda Hendrajoni  Hendrajoni  Hani Khumaira  Taman Ismail Marzuki 
BERITA LISDA HENDRAJONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp