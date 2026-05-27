Hankook Tire Indonesia Salurkan Hewan Kurban Seberat 3,5 ton

jpnn.com, BEKASI - PT Hankook Tire Indonesia memperingati Hari Raya IdulAdha 1447 Hijriah dengan menyerahkan hewan kurban melalui pemerintah setempat untuk Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi.

Kegiatan rutin tahunan ini merupakan bentuk komitmen nyata kepedulian Hankook terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar operasional pabrik.

Pada tahun ini, Hankook menyerahkan total hewan kurban seberat 3,5 ton yang terdiri dari 8 ekor sapi dan 6 ekor kambing.

Selain disalurkan kepada masyarakat Desa Cicau, melalui perangkat desa dan pengelola masjid setempat, satu ekor sapi juga didonasikan kepada masjid di lingkungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Presiden Direktur Hankook Tire Indonesia, Jung Jinkyun secara simbolis menyerahkan donasi hewan kurban kepada perwakilan pemerintah desa Cicau, Maman Fahlevi selaku Kepala Desa.

Selain penyerahan donasi, sejumlah karyawan Hankook turut hadir dalam proses penyembelihan dan distribusi daging kurban kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami berkomitmen untuk terus mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar sekaligus berbagi kebahagiaan di momen perayaan IdulAdha. Melalui inisiatif sosial yang berkelanjutan, Hankook akan terus berupaya membangun hubungan yang berkesinambungan dengan masyarakat serta memberikan dampak positif yang nyata," ujar Jung Jinkyun.

“Kami menyampaikan terimakasih kepada PT Hankook Tire Indonesia jatas kontribusinya yang konsisten kepada masyarakat Desa Cicau, tentunya kegiatan ini tidak hanya sekedar memberdayakan masyarakat sekitar dalam momen Idul Adha namun juga turut mempererat hubungan antara perusahaan dan warga sekitar," imbuh Maman Fahlevi.