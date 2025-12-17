Hans Patuwo Resmi Jadi CEO GoTo Menggantikan Patrick Walujo

jpnn.com - JAKARTA - Kepemimpinan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) memasuki babak baru.

Pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 17 Desember 2025 menyetujui pengangkatan Hans Patuwo sebagai Direktur Utama dan Group CEO GoTo.

Hans Patuwo menggantikan Patrick Walujo yang mengundurkan diri.

Hans Patuwo menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Patrick Walujo yang dinilainya krusial dalam membentuk organisasi GoTo yang lebih solid.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mengemban tanggung jawab ini, dan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh keluarga besar GoTo atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan," kata Hans dalam keterangan yang diterima, Rabu (17/12).

"Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Patrick atas bimbingan dan kepemimpinan beliau yang telah menjadi kunci dalam membentuk GoTo menjadi organisasi yang kuat seperti saat ini,” lanjut Hans.

Dia menyatakan fokus ke depan adalah pada eksekusi yang disiplin dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra pengemudi, mitra usaha dan konsumen.

“Mitra driver kami berada di garis terdepan, menjadi fondasi kesuksesan kami, bersama dengan mitra usaha dan konsumen yang bergantung pada layanan kami setiap hari,” ungkapnya.