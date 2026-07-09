Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Hansaplast Masuk GrabMart Kilat, Solusi Mudah untuk Perawatan Luka

Kamis, 09 Juli 2026 – 06:48 WIB
Hansaplast Masuk GrabMart Kilat, Solusi Mudah untuk Perawatan Luka - JPNN.COM
Kolaborasi Hansaplast dengan Grab. Foto: istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Akses terhadap produk perawatan luka kini dibuat makin mudah. Hansaplast menggandeng Grab Indonesia melalui kolaborasi bertajuk First Aid On The Go.

Kampanye itu menghadirkan solusi perawatan luka halal yang lebih praktis, sekaligus mudah dijangkau masyarakat.

Lewat kerja sama tersebut, Hansaplast menghadirkan First Aid Kit On The Go secara eksklusif di GrabMart Kilat.

Baca Juga:

Paket berisi perlengkapan pertolongan pertama yang telah mengantongi sertifikasi halal.

Director of Commercial Grab Indonesia Roy Nugroho mengatakan kebutuhan akan produk pertolongan pertama sering kali muncul tanpa diduga.

Oleh karena itu, kecepatan dan kemudahan akses menjadi faktor penting.

Baca Juga:

Menurutnya, kehadiran Hansaplast di GrabMart Kilat memungkinkan konsumen memperoleh produk perawatan luka dengan lebih praktis, termasuk ketika dibutuhkan dalam situasi mendesak.

"Tak hanya menghadirkan produk, Grab dan Hansaplast juga menyasar edukasi," kata Roy dalam keterangannya, Kamis (9/7).

Akses terhadap produk perawatan luka kini dibuat makin mudah. Hansaplast menggandeng Grab Indonesia melalui kolaborasi bertajuk First Aid On The Go.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Grab  hansaplast  kampanye Grab dan Hansaplast  grabMart kilat 
BERITA GRAB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp