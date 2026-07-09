Hansaplast Masuk GrabMart Kilat, Solusi Mudah untuk Perawatan Luka

jpnn.com, JAKARTA - Akses terhadap produk perawatan luka kini dibuat makin mudah. Hansaplast menggandeng Grab Indonesia melalui kolaborasi bertajuk First Aid On The Go.

Kampanye itu menghadirkan solusi perawatan luka halal yang lebih praktis, sekaligus mudah dijangkau masyarakat.

Lewat kerja sama tersebut, Hansaplast menghadirkan First Aid Kit On The Go secara eksklusif di GrabMart Kilat.

Baca Juga: Kampanye Grab dengan Hansaplast Menuai Hasil Manis di The Drum Awards Marketing APAC 2025

Paket berisi perlengkapan pertolongan pertama yang telah mengantongi sertifikasi halal.

Director of Commercial Grab Indonesia Roy Nugroho mengatakan kebutuhan akan produk pertolongan pertama sering kali muncul tanpa diduga.

Oleh karena itu, kecepatan dan kemudahan akses menjadi faktor penting.

Baca Juga: Hansaplast Gandeng SehatQ Edukasi Pertolongan Pertama kepada Ribuan Anak SD

Menurutnya, kehadiran Hansaplast di GrabMart Kilat memungkinkan konsumen memperoleh produk perawatan luka dengan lebih praktis, termasuk ketika dibutuhkan dalam situasi mendesak.

"Tak hanya menghadirkan produk, Grab dan Hansaplast juga menyasar edukasi," kata Roy dalam keterangannya, Kamis (9/7).