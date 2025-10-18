Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Hansi Flick Bantah Isu Perpecahan di Internal Barcelona

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 07:35 WIB
Hansi Flick Bantah Isu Perpecahan di Internal Barcelona - JPNN.COM
Pelatih Barcelona Hansi Flick. Foto: Piero Cruciatti/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Barcelona Hansi Flick membantah keras kabar perpecahan internal di klub. Dia menegaskan bahwa keputusan soal susunan pemain sepenuhnya berada di tangannya.

Flick menepis laporan yang menyebut Direktur Olahraga Deco menekannya untuk menurunkan Lamine Yamal saat melawan Paris Saint-Germain, meski sang winger disebut datang terlambat ke latihan.

Menjelang laga LaLiga kontra Girona pada Sabtu (18/10) malam WIB, Flick menyebut isu tersebut tidak berdasar dan menegaskan bahwa keputusan soal susunan pemain sepenuhnya berada di tangannya.

Baca Juga:

“Saya tidak tahu dari mana kalian mendapat informasi itu, tetapi maaf atas pilihan kata saya — itu benar-benar omong kosong!” ujar Flick yang dilansir Football Espana pada Sabtu.

“Saya tidak pernah diminta hal seperti itu. Saya menghargai kepercayaan mereka terhadap pekerjaan saya. Mereka tidak akan pernah memaksa saya melakukan hal semacam itu. Jadi, saya bisa bilang itu omong kosong, dan siapa pun yang mengatakan itu berbohong.”

Barcelona saat ini tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Real Madrid.

Baca Juga:

Namun, situasi mereka makin sulit karena krisis cedera yang melanda tim.

Flick dipastikan kehilangan delapan pemain utama, termasuk Robert Lewandowski yang mengalami robekan otot paha saat membela timnas Polandia.

Pelatih Barcelona Hansi Flick membantah keras soal isu perpecahan di internal Barcelona

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hansi Flick  Barcelona  Lamine Yamal  Liga Spanyol  Isu Perpecahan 
BERITA HANSI FLICK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp