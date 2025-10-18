Hansi Flick Bantah Isu Perpecahan di Internal Barcelona

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Barcelona Hansi Flick membantah keras kabar perpecahan internal di klub. Dia menegaskan bahwa keputusan soal susunan pemain sepenuhnya berada di tangannya.

Flick menepis laporan yang menyebut Direktur Olahraga Deco menekannya untuk menurunkan Lamine Yamal saat melawan Paris Saint-Germain, meski sang winger disebut datang terlambat ke latihan.

Menjelang laga LaLiga kontra Girona pada Sabtu (18/10) malam WIB, Flick menyebut isu tersebut tidak berdasar dan menegaskan bahwa keputusan soal susunan pemain sepenuhnya berada di tangannya.

“Saya tidak tahu dari mana kalian mendapat informasi itu, tetapi maaf atas pilihan kata saya — itu benar-benar omong kosong!” ujar Flick yang dilansir Football Espana pada Sabtu.

“Saya tidak pernah diminta hal seperti itu. Saya menghargai kepercayaan mereka terhadap pekerjaan saya. Mereka tidak akan pernah memaksa saya melakukan hal semacam itu. Jadi, saya bisa bilang itu omong kosong, dan siapa pun yang mengatakan itu berbohong.”

Barcelona saat ini tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Real Madrid.

Namun, situasi mereka makin sulit karena krisis cedera yang melanda tim.

Flick dipastikan kehilangan delapan pemain utama, termasuk Robert Lewandowski yang mengalami robekan otot paha saat membela timnas Polandia.