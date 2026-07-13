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Hansik Contest 2026 Resmi Digelar, Perkuat Diplomasi Kuliner Indonesia-Korea

Senin, 13 Juli 2026 – 12:22 WIB
Hansik Contest 2026 Resmi Digelar, Perkuat Diplomasi Kuliner Indonesia-Korea - JPNN.COM
Hansik Contest 2026 yang diselenggarakan Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs, Korean Food Promotion Institute (KFPI), dan Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea di BINUS University @Bekasi. Foto: dokumentasi KFPI

jpnn.com, BEKASI - Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs, Korean Food Promotion Institute (KFPI), dan Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea menggelar Hansik Contest 2026 di BINUS University @Bekasi.

Mengusung tema "Igniting Ayam with Korean Fermentation", Hansik Contest mengajak peserta mengolah ayam dengan memadukan teknik memasak serta cita rasa khas Korea melalui penggunaan bahan-bahan fermentasi.

Counsellor Forestry, Agriculture, Environment, Ocean and Fishery Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia Ha Kyungsoo mengatakan kontes itu merupakan bagian dari upaya pemerintah Korea Selatan untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Korea (Hansik) kepada masyarakat Indonesia.

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Tak hanya itu, mereka juga sekaligus mempererat hubungan kedua negara melalui gastronomi.

"Hansik berarti makanan Korea, Pemerintah Korea ingin terus memperkenalkan Hansik di Indonesia. Tahun ini kami memilih ayam karena masyarakat Korea maupun Indonesia sama-sama menyukai hidangan berbahan ayam,” ujar Counsellor Ha dalam keterangannya.

Menurut dia, ayam dipilih karena menjadi bahan utama dalam berbagai hidangan populer Korea seperti Samgyetang dan Dakgalbi, yang kini juga semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia.

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Melalui tema itu, peserta didorong mengeksplorasi kreativitas dengan mengkombinasikan ayam dan bahan fermentasi khas Korea.

"Tahun ini kami ingin meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hidangan ayam Korea sekaligus memperkenalkan penggunaan bahan fermentasi yang menjadi ciri khas kuliner Korea," kata dia.

Hansik Contest mengajak peserta mengolah ayam dengan memadukan teknik memasak. Simak selengkapnya di sini.

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TAGS   olahan ayam  kuliner korea  Hansik Contest 2026  KFPI 
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