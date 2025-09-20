Hantam PSBS Biak, Dewa United Tembus Papan Atas Klasemen Super League

Sabtu, 20 September 2025 – 17:37 WIB

jpnn.com - SERANG – Dewa United menembus papan atas klasemen BRI Super League setelah menghantam PSBS Biak pada pekan ke-6 di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (20/9) sore WIB.

Banten Warriors -julukan Dewa United, bermain hebat di babak pertama.

Tim asuhan Jan Olde Riekerink itu mencetak tiga gol di 45 menit pertama.

Gol pertama lahir di menit ke-28 oleh Jaja Gomes, lalu Stefano Lilipaly di menit ke-30, dan donasi dari Alex Martins pada menit 45+1.

PSBS Biak memperkecil skor setelah Ruyery Blanco mencetak gol pada menit ke-87.

Angka di papan skor Banten International Stadium 3-1, Dewa United memetik kemenangan ketiga dari enam laga di awal musim.