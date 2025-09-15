Hanwha Life dan Nobu Bank Jalin Kemitraan Strategis Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Nobu Bank mengumumkan resmi menjadi bagian kemitraan strategis dengan Hanwha Life dan Lippo Group pada Kuartal III 2025.

Presiden Direktur Hanwha Life Indonesia Steven Namkoong bersama Presiden Direktur Nobu Bank Indonesia Suhaimin Djohan menandatangani kerja sama dalam membangun pertumbuhan bancassurance Hanwha Life dan Nobu Bank pada Agustus 2025.

Era baru bancassurance Hanwha Life dan Nobu Bank akan berfokus pada sinergi dan inovasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Steven Namkoong mengatakan, “Ini merupakan momen penting dalam kerja sama bancassurance Hanwha Life dan Nobu Bank yang sudah terjalin sejak Juli 2023."

"Hanwha Life berkomitmen untuk menyediakan solusi proteksi finansial kelas dunia yang dapat memberikan rasa aman dalam setiap tahapan perjalanan finansial nasabah," kata Steven dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/9).

Dia melanjutkann pada Kuartal IV 2025, produk asuransi universal Hanwha Life akan tersedia bagi nasabah Nobu Bank.

"Hanwha Life juga akan memperluas portfolio bisnis credit life serta layanan bagi nasabah korporasi, High Net Worth Individuals (HNWI) dan komunitas Korea bersama Nobu Bank,” jelasnya.

Dalam kesempatan sama, Presiden Direktur Nobu Bank Indonesia, Suhaimin Djohan menjelaskan Nobu Bank saat ini memiliki 119 kantor di 29 provinsi dan 249 tenaga pemasar berlisensi AAJI yang tersebar dari Medan hingga Ternate.