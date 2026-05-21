Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Hanwha Life Memperkenalkan AI Financial Advisor

Kamis, 21 Mei 2026 – 07:49 WIB
Hanwha Life Memperkenalkan AI Financial Advisor - JPNN.COM
Ilustrasi AI Financial Advisor Hanwha Life. Foto: hanwhalife

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki tahun ke-12 beroperasi di Indonesia, Hanwha Life Indonesia memperkenalkan Artificial Intelligence Financial Advisor (AI FA).

Inovasi itu menjadi solusi penasihat keuangan berbasis kecerdasan buatan, yang dirancang untuk mendukung layanan konsultasi asuransi dan finansial.

Peluncuran teknologi tersebut sebagai bagian dari langkah transformasi digital perusahaan, dalam memperkuat layanan bagi nasabah sekaligus mendukung kinerja tenaga pemasar dan agen profesional.

Baca Juga:

Chief Marketing Strategy Officer Chang Woo Han mengatakan AI FA hadir untuk membantu proses konsultasi agar lebih efektif, cepat, dan mudah dipahami calon nasabah.

“AI FA mencerminkan komitmen Hanwha Life dalam mengintegrasikan teknologi AI pada seluruh perjalanan penasihat keuangan, mulai dari pelatihan awal hingga layanan purnajual,” ujar Chang Woo Han dalam keterangannya, Kamis (21/5).

Menurut dia, kombinasi teknologi AI dan sentuhan manusia tetap menjadi kunci utama.

Baca Juga:

Oleh karena itu, AI FA tidak dirancang menggantikan peran agen atau tenaga pemasar, melainkan sebagai alat pendukung untuk meningkatkan kualitas konsultasi.

Lewat fitur percakapan digital, AI FA mampu membantu menjelaskan konsep asuransi, manfaat produk, hingga membandingkan berbagai pilihan perlindungan secara ringkas dan cepat.

Memasuki tahun ke-12 beroperasi di Indonesia, Hanwha Life Indonesia memperkenalkan Artificial Intelligence Financial Advisor (AI FA).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hanwha Life  Hanwha Life Insurance Indonesia  AI Financial Advisor  AI Financial Advisor Hanwha Life 
BERITA HANWHA LIFE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp