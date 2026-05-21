Hanwha Life Memperkenalkan AI Financial Advisor

Kamis, 21 Mei 2026 – 07:49 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki tahun ke-12 beroperasi di Indonesia, Hanwha Life Indonesia memperkenalkan Artificial Intelligence Financial Advisor (AI FA).

Inovasi itu menjadi solusi penasihat keuangan berbasis kecerdasan buatan, yang dirancang untuk mendukung layanan konsultasi asuransi dan finansial.

Peluncuran teknologi tersebut sebagai bagian dari langkah transformasi digital perusahaan, dalam memperkuat layanan bagi nasabah sekaligus mendukung kinerja tenaga pemasar dan agen profesional.

Chief Marketing Strategy Officer Chang Woo Han mengatakan AI FA hadir untuk membantu proses konsultasi agar lebih efektif, cepat, dan mudah dipahami calon nasabah.

“AI FA mencerminkan komitmen Hanwha Life dalam mengintegrasikan teknologi AI pada seluruh perjalanan penasihat keuangan, mulai dari pelatihan awal hingga layanan purnajual,” ujar Chang Woo Han dalam keterangannya, Kamis (21/5).

Menurut dia, kombinasi teknologi AI dan sentuhan manusia tetap menjadi kunci utama.

Oleh karena itu, AI FA tidak dirancang menggantikan peran agen atau tenaga pemasar, melainkan sebagai alat pendukung untuk meningkatkan kualitas konsultasi.

Lewat fitur percakapan digital, AI FA mampu membantu menjelaskan konsep asuransi, manfaat produk, hingga membandingkan berbagai pilihan perlindungan secara ringkas dan cepat.