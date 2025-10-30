Hanya 28% Pegawai Kantoran di Indonesia Miliki Hubungan Kerja Sehat

jpnn.com, JAKARTA - Laporan terbaru Work Relationship Index (WRI) 2025 dari HP mengungkapkan fakta mencengangkan, hanya 28% knowledge worker di Indonesia memiliki hubungan kerja yang sehat, turun 16 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi yang tertajam di dunia, menyoroti urgensi perubahan dalam cara organisasi mendukung kesejahteraan dan kepuasan karyawan.

Namun, di balik tantangan tersebut, muncul optimisme terhadap teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Sebanyak 89% pekerja di Indonesia percaya bahwa AI dapat meningkatkan kualitas hidup dan pengalaman kerja mereka.

Indonesia juga mencatat tingkat adopsi AI tertinggi di antara 14 negara yang disurvei, dengan 94% pekerja telah menggunakan AI dan 50% menggunakannya setiap hari.

"Di HP, kami percaya bahwa ketika karyawan memiliki pengalaman kerja yang optimal, mereka akan lebih produktif dan memiliki hubungan yang lebih sehat dengan pekerjaannya,” ujar President Director HP Indonesia, Juliana Cen, Rabu (29/10).

Dia mengatakan, WRI melakukan studi global tahunan ketiga, yang melibatkan lebih dari 18.000 responden di 14 negara, termasuk Indonesia. Temuannya menunjukkan adanya peningkatan ekspektasi, tekanan kerja yang lebih besar, serta penurunan signifikan dalam kepuasan kerja.

Lebih dari 80% karyawan kantoran di Indonesia mengalami perubahan besar di tempat kerja dalam setahun terakhir, dengan 32% terdampak oleh kebijakan wajib kembali ke kantor. Selain itu, 37% pekerja merasa perusahaan lebih mengutamakan profit dibanding karyawan, dan 68% menilai tuntutan pekerjaan semakin meningkat.

"Meski demikian, teknologi menjadi titik terang. AI dan solusi digital berperan penting dalam menciptakan hubungan kerja yang lebih sehat dan manusiawi," ujarnya.

Data WRI 2025 menunjukkan bahwa 85% faktor yang memengaruhi hubungan kerja sebenarnya berada dalam kendali organisasi, seperti kepemimpinan dan ketersediaan alat kerja yang memadai.