Hanya 4,9% Pasien Berisiko Kardiovaskular Tinggi di Indonesia Capai Target Kolesterol LDL

jpnn.com - Pengendalian kolesterol pada pasien diabetes tipe 2 di Indonesia masih jauh dari target. Studi registry multisenter yang dipublikasikan dalam Indonesian Journal of Cardiology pada 2025 menunjukkan hanya 4,9 persen pasien dengan risiko kardiovaskular tinggi dan sangat tinggi yang berhasil mencapai kadar kolesterol LDL (low-density lipoprotein) di bawah 55 mg/dL.

Rendahnya capaian tersebut menjadi perhatian para ahli dalam simposium ilmiah bertajuk Comprehensive Lipid Management in Patients with Type 2 Diabetes yang digelar dalam rangkaian Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) PERKENI 2026 di Hotel Aryaduta Bandung, Jumat (27/6).

Forum tersebut diikuti sekitar 500 dokter spesialis, residen, peneliti, dan tenaga kesehatan dari berbagai daerah di Indonesia.

Guru Besar Endokrinologi dari Eka Hospital BSD dan SS Diabetic Care, Prof. Dr. dr. Sidartawan Soegondo, Sp.PD-KEMD, FINASIM, FACE, mengatakan sebagian besar pasien diabetes tipe 2 di Indonesia memiliki lebih dari satu faktor risiko penyakit kardiovaskular.

"Karena itu, pengendalian kadar kolesterol LDL harus menjadi bagian penting dalam terapi, selain menjaga kadar gula darah," katanya.

Menurutnya, panduan internasional terbaru, termasuk ESC/EAS 2025 Focused Update dan ACC/AHA Guideline 2026, mendorong terapi penurun lipid dilakukan lebih awal dan lebih intensif agar target kolesterol dapat tercapai secepat mungkin.

"Semakin rendah kadar LDL-C dicapai sejak dini dan dipertahankan dalam jangka panjang, semakin besar peluang menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sepanjang hidup pasien," ujarnya.

Data World Heart Federation mencatat penyakit kardiovaskular menyebabkan sekitar 765.660 kematian di Indonesia sepanjang 2021.