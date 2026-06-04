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JPNN.com - Daerah

Hanya Berselang 2 Hari, PNS dan PPPK Gajian Lagi, Uhuy!

Kamis, 04 Juni 2026 – 05:45 WIB
Hanya Berselang 2 Hari, PNS dan PPPK Gajian Lagi, Uhuy! - JPNN.COM
Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan Muchendi Mahzareki. Foto: ANTARA/HO/Pemkab OKI

jpnn.com - OKI - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, mengalokasikan anggaran gaji ke-13 ASN tahun ini sebesar Rp45,54 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten OKI Farlidena Burniat mengatakan anggaran tersebut diperuntukkan bagi 9.621 ASN, termasuk 4.134 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Dari total anggaran yang disiapkan, sekitar Rp16,74 miliar dialokasikan khusus untuk pembayaran gaji ke-13 PPPK," kata Farlidena dalam keterangannya diterima di Palembang, Sumsel, Rabu (3/6).

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Dia menjelaskan gaji ke-13 mulai dicairkan pada 3 Juni 2026, setelah gaji reguler ASN bulan ini lebih dahulu dibayarkan pada 1 Juni 2026.

Proses penyaluran dilakukan melalui Sistem Perintah Pencairan Dana (SPPD) secara daring sehingga pembayaran dapat dilakukan secara serentak dan langsung masuk ke rekening masing-masing penerima.

Sementara itu, Bupati OKI Muchendi Mahzareki mengatakan pembayaran gaji ke-13 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak ASN sekaligus membantu kebutuhan keluarga menjelang tahun ajaran baru.

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"Gaji bulan Juni telah dibayarkan pada 1 Juni, sedangkan gaji ke-13 mulai dicairkan hari ini (Rabu). Kami berharap pembayaran ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para ASN, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dan kebutuhan keluarga lainnya," ujarnya.

Ia mengimbau ASN memanfaatkan tambahan penghasilan tersebut secara bijak dengan memprioritaskan kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan pokok keluarga.

Gaji ke-13 ASN PNS dan PPPK sudah mulai dicairkan, hanya selang dua hari setelah gaji regular.

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TAGS   PPPK  Gaji ke-13  Gaji ke-13 ASN  PNS 
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