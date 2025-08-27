Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hanya Daerah Ini yang Uji Publik Data Usulan PPPK Paruh Waktu

Rabu, 27 Agustus 2025 – 17:48 WIB
Hanya Daerah Ini yang Uji Publik Data Usulan PPPK Paruh Waktu - JPNN.COM
Ketum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika bersama pengurus lainnya foto bersama Kepala BKD Jawa Timur Indah Wahyuni. Foto dok. Aliansi R2 R3 for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika memberikan apresiasi kepada Gubenur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Menurut Faisol, hanya provinsi Jatim yang melakukan keterbukaan data usulan PPPK Paruh waktu.

Data yang akan diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, diuji publik dahulu. 

Baca Juga:

Setelah clear baru diteruskan ke pusat melalui sistem elektronik Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pejabat pembina kepegawaian (PPK).

"Provinsi Jatim melakukan uji publik data usulan PPPK paruh waktu, sehingga rekan-rekan honorer bisa memantau datanya, apakah diusulkan atau tidak menjadi paruh waktu," kata Faisol kepada JPNN, Rabu (27/8).

Dia mengungkapkan, provinsi Jawa Timur mengakomodasi seluruh honorer R2 dan R3. Namun, untuk honorer dari Kementerian Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (KemenPU SDA) yang gajinya bersumber dari APBN masih diupayakan oleh pemprov Jatim.

Baca Juga:

"Pemprov Jatim masih melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan honorer yang bekerja di bawah naungan KemenPU SDA," kata Faisol.

Sebagai ketua Aliansi R2 R3 Indonesia sekaligus penggerak R2 R3 di provinsi Jawa Timur, Faisol mengaku sangat bersyukur atas kebijakan Gubenur Khofifah yang mendukung amanat Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan masalah honorer hingga Oktober 2025.

Hanya daerah ini yang melakukan uji publik data usulan PPPK Paruh Waktu sebelum disampaikan kepada MenPAN-RB Rini Widyantini

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  uji publik  Pemprov Jatim  MenPAN-RB Rini Widyantini 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp