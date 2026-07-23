Hanya Fabian Ruiz yang Punya Rekor Ini, Ballon d'Or Makin Dekat?

jpnn.com - Nama Fabian Ruiz masuk dalam perbincangan perebutan Ballon d'Or 2026

Gelandang Timnas Spanyol itu dinilai memiliki modal yang sulit ditandingi para kandidat lain setelah menutup musim dengan prestasi luar biasa.

Piala Dunia dan Liga Champions Jadi Modal Besar

Ruiz menjadi bagian penting keberhasilan Spanyol mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Distribusi bola dan akurasi umpannya turut menjadi senjata utama La Roja.

Kontribusi Ruiz tak hanya terlihat dari permainan kolektif. Dia juga menyumbang satu gol sepanjang turnamen.

Kesuksesan dengan tim nasional melengkapi musim gemilangnya di level klub. Bersama Paris Saint-Germain, Ruiz lebih dahulu memenangi Ligue 1 dan Liga Champions.

Pencapaian itu menempatkannya dalam posisi istimewa. Hingga akhir musim, tidak ada pemain lain yang mampu menyandingkan gelar Liga Champions dan trofi Piala Dunia dalam tahun kompetisi yang sama.

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Fabian Ruiz Bermimpi Raih Ballon d'Or

Rentetan pencapaian tersebut membuat namanya mulai diperbincangkan sebagai kandidat kuat Ballon d'Or.

Ruiz mengakui penghargaan individu tersebut merupakan impian besar setiap pesepak bola.