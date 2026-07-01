Hanya Jokowi eks Presiden yang Hadiri HUT ke-80 Bhayangkara

jpnn.com, CIKEAS - Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara digelar di Satuan Latihan (Satlat) Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). Dari unsur mantan presiden dan wakil presiden, yang tampak hadir di lokasi hanya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden ke-10 sekaligus ke-12 Jusuf Kalla (JK).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Jokowi dan JK sudah berada di area upacara sejak sekitar pukul 07.25 WIB. Jokowi mengenakan setelan jas biru dongker lengkap dengan peci, sementara JK tampil dengan setelan jas hitam. Keduanya duduk di barisan depan, dekat mimbar upacara.

Sementara itu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak terlihat hadir dalam rangkaian upacara tahun ini. Meski begitu, putra SBY, Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono, tampak hadir mewakili unsur pimpinan MPR.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang biasanya dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), upacara puncak HUT ke-80 Bhayangkara tahun ini dipindahkan ke Satlat Brimob Cikeas. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir, menjelaskan pemilihan lokasi tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, Satlat Brimob merepresentasikan secara terbuka proses pendidikan dan pembentukan karakter personel kepolisian kepada masyarakat.

Turut hadir dalam acara ini sejumlah pejabat negara lain, di antaranya Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih lainnya. (tan/jpnn)