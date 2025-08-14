Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Hanya Namamu Dalam Doaku, Segera Menghangatkan Hati

Kamis, 14 Agustus 2025 – 09:09 WIB
Hanya Namamu Dalam Doaku, Segera Menghangatkan Hati - JPNN.COM
Para pemain dan tim produksi film Hanya Namamu Dalam Doaku. Foto: Dok. Sinemaku Pictures/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Film drama keluarga Hanya Namamu Dalam Doaku akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Karya produksi Sinemaku Pictures itu siap menjadi pelukan hangat bagi para penonton.

Melalui kisah keluarga Arga (Vino G. Bastian) dan Hanggini (Nirina Zubir) dengan anak semata wayang, Nala (Anantya Kirana), ketiganya menjalani kehidupan dengan penuh harmonis.

Baca Juga:

Namun, kisah manis kehidupan keluarga kecil tersebut berangsur sirna, saat sebuah kejadian menghampiri Arga, yang harus menyimpan rapat rahasia agar tidak melukai istri dan anaknya.

Penonton diajak menyelami perjalanan emosi yang terdalam sekaligus sunyi dari sudut pandang seorang ayah yang menjadi tulang punggung keluarga, ibu yang harus menuntun arah setelah suaminya memutuskan pergi, dan sepotong kisah anak tunggal remaja yang paling terdampak dari kemelut kedua orang tua.

Vino G Bastian dan Nirina Zubir sebagai pasangan suami istri dan menjadi orangtua dari anak tunggal berhasil menampilkan dinamika pemeranan yang luas.

Baca Juga:

Perubahan emosi dari yang subtil hingga ekstrem mampu ditampilkan dengan maksimal sehingga berhasil mengaduk perasaan penonton.

Sementara itu, penampilan Anantya Kirana juga sukses mengimbangi dinamika Vino G Bastian dan Nirina Zubir. Menjadikan peran Nala di film ini sebagai level baru bagi pemeranan Anantya.

Film drama keluarga Hanya Namamu Dalam Doaku akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hanya Namamu Dalam Doaku  film Hanya Namamu Dalam Doaku  Vino G Bastian  Nirina Zubir  Sinemaku Pictures 
BERITA HANYA NAMAMU DALAM DOAKU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp