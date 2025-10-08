Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Hanya Rp 60 Ribu Bisa Makan Sepuasnya di Hotel Berbintang

Rabu, 08 Oktober 2025 – 21:49 WIB
Hanya Rp 60 Ribu Bisa Makan Sepuasnya di Hotel Berbintang - JPNN.COM
Salah satu chef saat sedang memasak di area Play9round Cafe Batiqa Palembang, Rabu (8/10/2025). Foto: dokumen Batiqa Palembang for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Batiqa Hotel Palembang kembali menghadirkan promo makan sepuasanya yang memanjakan lidah.

Hanya dengan Rp 69.999 nett, para tamu sudah bisa makan sepuasnya (all you can eat) mulai dari aneka sate, soto, nasi goreng khas daerah, hingga jajanan pasar yang menggugah selera dan disuguhkan dengan live music yang siap menemani akhir pekan.

Promo ini hadir setiap malam Sabtu pukul 19.00 hingga 21.00, di area Play9round Cafe.

Baca Juga:

Bobby Andrean, selaku Restaurant dan Banquet Manager BATIQA Hotel Palembang menyampaikan bahwa melalui Warung Pojok Nusantara dihadirkan untuuk mengangkat kembali kekayaan kuliner Indonesia dalam suasana yang akrab dan hangat, tanpa harus merogoh kocek dalam.

"Ini juga menjadi cara kami memperkenalkan ragam cita rasa Nusantara kepada tamu hotel maupun masyarakat Palembang," sampai Bobby, Rabu (8/10).

Bagi yang ingin melakukan reservasi bisa melalui website di www.batiqa.com, atau hubungi kami via WhatsApp di 0822 6840 8800 dan DM Instagram@batiqahotelpalembang. (mcr35/jpnn) 

Baca Juga:

Promo makan sepuasnya hadir di Play9ground Batiqa Hotel Palembang, cukup bayar Rp 60 ribu pengunjung bisa makan sepuasnya.

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Cuci Hati

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   hotel  Palembang  promo  makan sepuasnya 
BERITA HOTEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp